В Новороссийске 28 ноября порывы ветра усилятся до 34 метров в секунду

МЧС предупредило жителей города об ухудшении погодных условий.

Синоптики прогнозируют с 28 по 30 ноября усиление северо-восточного ветра с порывами до 29-34 м/с, сильные дожди и понижение температуры воздуха до -5 °C.

Новороссийцам посоветовали следить за сообщениями средств массовой информации, сообщает пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 28 ноября циклон принесет дожди и заморозки на Кубань.

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