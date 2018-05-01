В Новороссийске 9 Мая расчеты противотанковых пушек ЗИС-3 проведут праздничные салюты

Салюты будут проведены 30 залпами с темпом в 30 секунд, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 м.

Праздничные салюты пройдут в Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Новочеркасске, Астрахани, Севастополе, Керчи, Симферополе и Новороссийске. Всего салютные расчеты артиллерийских подразделений Южного военного округа произведут более 3 тыс. фейерверочных и около 1,5 тыс. холостых артиллерийских выстрелов.

Жители городов смогут увидеть девять видов праздничных салютов: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций, представленных в семи цветовых гаммах — серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый.

При проведении салютов будет задействовано более 350 военнослужащих, около 90 единиц орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗИС-3, салютные пусковые установки 2А30, 2А30М, 2А85, 105 и 125 мм фейерверочные комплексы «Радуга».

Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, что позволяет добиться бесконечного разнообразия картин и сделать салют красочным и интересным. Разнокалиберность фейерверочных выстрелов и различный угол их запуска позволяют создать в небе особые эффекты, которые обеспечиваются различной высотой разрывов.

Сейчас личный состав занимается техническим обслуживанием и подготовкой орудий, отрабатывается порядок действий при выполнении выстрелов и пусков из салютных установок, составляется рисунок и подбирается цветовая гамма салютных залпов, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

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