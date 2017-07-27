В Новороссийске аферист предлагал помощь в трудоустройстве в судоходную компанию

За свои услуги он просил вознаграждение в 150 тыс. рублей. Подозреваемого задержали.

В ходе проверки информации от УФСБ России по Краснодарскому краю полицейские установили, что 31-летний местный житель, представляясь сотрудником организации по подбору персонала, предлагал помощь в трудоустройстве в иностранную судоходную компанию за вознаграждение.

После того как потерпевший перевел деньги на банковский счет злоумышленника, мужчина выключил телефон и на связь больше не выходил. Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. В ходе проверки установили, что мужчина никогда не являлся сотрудником крюинговой компании.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Следствие устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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