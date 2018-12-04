В Новороссийске автобус с подростками попал в тройное ДТП

04 декабря в 15:54

Авария произошла днем 4 ноября на улице Золотая рыбка напротив «Бауцентра».

Видеозапись с места аварии опубликовали в социальных сетях. По данным очевидцев, у автобуса, в котором ехала группа подростков, отказали тормоза. Он врезался в КамАЗ, зацепил еще один грузовик и легковой автомобиль.

В ДТП никто не пострадал. Что стало причиной аварии, будет установлено в ходе технической экспертизы, сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Новороссийску Наталья Мельникова.

Известно, что в автобусе ехали студенты краснодарского техникума на экскурсию на цемзавод, пишет «Наша газета Новороссийск».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник