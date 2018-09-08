В Новороссийске автобус унесло в море

Стихия нанесла урон и городским пляжам. Режим штормового предупреждения в городе сохраняется.

Очевидцы выложили в социальные сети фотографии пассажирского автобуса, который во время непогоды оказался в море. Людей внутри нет. Транспорт разбивают волны. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Что касается городских пляжей, то им, по данным мэрии Новороссийска, необходима зачистка от штормового мусора. Есть разрушения легких пляжных конструкций — навесов, грибков на пляжах в Широкой балке и Дюрсо.

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