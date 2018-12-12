В Новороссийске автокран врезался в машину скорой помощи

ДТП произошло вечером 11 декабря на пересечении улиц Советов и Свободы, в результате пострадал водитель скорой.

Как рассказала старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД управления МВД России по Новороссийску Наталья Мельникова, по предварительной версии, водитель за рулем автомобиля ГАЗ со включенными проблесковыми маячками и специальным громкоговорящим устройством проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем МАЗ.

В результате ДТП 41-летнего водителя скорой доставили в больницу, пишет «Наша газета Новороссийск».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник