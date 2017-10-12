В Новороссийске автомобиль скорой с пациентом попал в ДТП

Авария произошла около 9:00 12 октября на пересечении улиц Новороссийской Республики и Советов.

По словам очевидцев, скорая помощь, которая перевозила пациента, ехала с включенными спецсигналами и проблесковыми маячками. На перекрестке автомобиль задел ВАЗ-21099. От удара скорая отлетела в сторону и повредила еще две припаркованные машины.

На место аварии была вызвана еще одна машина медиков, пациента перегрузили из разбитой в целую.

Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает портал «Сайт города-героя Новороссийска».

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