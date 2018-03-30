В Новороссийске бизнесмена заподозрили в неуплате 38 млн рублей налогов

В отношении бывшего директора ООО «Дилайт» в марте возбудили уголовное дело.

Установлено, что мужчина был директором организации, специализирующейся на оптовой торговле строительными и лесоматериалами, а также санитарно-техническим оборудованием. По версии следствия, он предоставил в налоговую инспекцию декларации по НДС за несколько кварталов 2013 года и за 2014 год, а также данные по налогу на прибыль за 2013 и 2014 годы с ложными сведениями.

В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в бюджет на сумму 38,4 млн рублей, что является особо крупным размером, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Следствие принимает меры по наложению ареста на возможное имущество должника, устанавливает обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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