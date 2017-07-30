В Новороссийске более 75 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня ВМФ

Город вошел в топ-10 городов самых популярных у туристов для посещения на День военно-морского флота.

В 9:00 с крейсера-музея «Михаил Кутузов» раздался артиллерийский выстрел – сигнал начала обхода кораблей в акватории порта командиром Новороссийской военно-морской базы Олегом Шастовым и мэром Игорем Дяченко.

После приветствия военных моряков в море командир НВМБ и глава города возложили цветы к памятнику основателям города.

В акватории порта прошли корабли с государственными и военно-морскими флагами РФ, Кубани и города-героя Новороссийска. Зрителям показали поиск и уничтожение мины, морской бой, освобождение судна, захваченного террористами, высадку десанта, встречный бой, захват плацдарма и прочее, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Для юных жителей и гостей города-героя состоялась театрализованная встреча Нептуна. По сложившейся традиции, морской владыка со свитой появился перед зрителями из моря. Затем детское представление сменилось военно-спортивным праздником.

Перед зданием морвокзала все желающие смогли ознакомиться с образцами военной техники и вооружения береговых войск. Вечером здесь состоится праздничная концертная программа «Под Андреевским флагом!».

Завершится праздник в 22:00 фейерверком на Западном моле.

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