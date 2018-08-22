В Новороссийске бродячая собака покусала трехлетнюю девочку

Это произошло 21 августа на хуторе Дюрсо.

Информация об этом появилась в СМИ. По предварительным данным, днем 21 августа на улице бродячая собака повалила трехлетнюю девочку на землю и покусала за голову. Ребенка доставили в больницу.

В связи с повышенным общественным резонансом СК инициирован вопрос о передаче материала из органов полиции для принятия процессуального решения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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