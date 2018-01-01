В Новороссийске бывший бродячий пес Гуня стал помогать детям в реабилитационном центре

Эта история началась летом 2015 года, когда на одной из улиц в Краснодаре люди нашли брошенного щенка породы боксер.

Щенка выбросили на улицу, животное скиталось по разным городам и приютам. Собаке дали кличку Гуня и начали искать хозяев. Долгое время поиски нового дома для Гуни не приносили результата — щенок успел побывать в двух приютах: в Краснодаре и Ейске. Прошло несколько месяцев, и Гуню решила взять к себе семья из Геленджика. Казалось, что на этом печальная история закончилась, но ожидания не оправдались: через время Гуня вновь оказалась на улице. Около трех месяцев собаку видели в разных районах Геленджика в компании бездомных псов, но никто не мог ее поймать. Ее искали волонтеры, размещали посты в социальных сетях.

Однажды одну из публикаций в соцсетях увидела жительница Новороссийска Ольга Бурдюг и решила помочь в поисках собаки. Ольга написала в одну из групп города-курорта и таким образом нашла мальчика из Геленжика, у которого в тот момент жила Гуня. Ольга забрала у него собаку, привезла в Новороссийск и дала ей новую кличку. Так Гуня превратилась в Марселин.

С обретением нового дома и новой клички у собаки началась другая жизнь. Так как новые хозяева оказались профессиональными дрессировщиками, Гуня-Марселин быстро отучилась от уличных повадок и стала сообразительной и послушной. Вскоре новых хозяев вместе с их собаками пригласили провести утренник в детском реабилитационном центре Новороссийска. На встречу было решено взять и Марселин.

«Когда Марси пришла к детям, было трудно поверить, что еще несколько месяцев назад она была брошенным и никому не доверяющим псом. Она радовалась каждому ребенку и старалась сделать все возможное, чтобы развеселить детвору. Сегодня мы провели уже несколько десятков таких встреч с особенными детьми. От Марселин сложно отвезти взгляд: она выполняет трюки, все желающие могут ее погладить, обнять и даже поговорить с ней. Дети пробуют давать ей команды, а она их с удовольствием выполняет! Ребята на таких уроках развиваются, перестают бояться собак, учатся управлять собакой, смеются», — рассказывает хозяйка собаки Ольга.

По словам Ольги, теперь ее цель и мечта — стать канис-терапевтом и получить статус для Марселин «собака-терапевт».

Канистерапия — метод лечения и реабилитации, с использованием специально отобранных и обученных собак, который применяют в медицинской и социальной реабилитации, пишет «Наша газета — Новороссийск».

Вернуться на ленту

Источник