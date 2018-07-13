В Новороссийске чиновник рассказал о бюджете города в виде рэпа

Сотрудник администрации стал победителем регионального этапа конкурса «Бюджет для граждан» в номинации «Бюджет в стихах».

Юрист финансового управления администрации города-героя Сергей Галустян представил на конкурс видеоролик. В трехминутном клипе чиновник на фоне городских пейзажей читает рэп, рассказывая про бюджет.

«И чтобы услышать мнение каждого, для исполнения общей мечты мы общаемся с жителями города по созданию современной среды», — звучит в видеоролике.

Работу Сергея Галустяна, как и другие работы победителей, направят в Финансовый университет при Правительстве РФ для участия во втором туре федерального конкурса проектов по представлению бюджета гражданам, сообщает сайт «Новорос Стартап».

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