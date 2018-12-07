В Новороссийске чиновник упал с крыши и погиб

Несчастный случай произошел во второй половине дня 6 декабря, когда мужчина приехал для проверки хода ремонта здания.

По предварительным данным, 44-летний сотрудник администрации приехал на объект, чтобы проверить ход ремонта детского центра, поднялся на крышу и сорвался вниз. От полученных травм он скончался, пишет «Наша газета Новороссийск».

Погибшим оказался директор единого центра материально-технического обеспечения, председатель профсоюзной организации работников культуры Новороссийска, кандидат философских наук Андрей Малахов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Новороссийска.

«По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» заместитель руководителя СО по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Фомин.

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