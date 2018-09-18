В Новороссийске чиновникам будут начислять премию только за реализованные проекты

В городе-герое начнут использовать проектное управление. Об этом мэр Игорь Дяченко рассказал на своей странице в социальной сети.

Эффективность чиновников станут определять по множеству критериев. Для этого создадут особые программы, такие как «Чистый и комфортный город», «Строительство технопарков», «Лидеры Новороссийска» и другие.

Все проекты будут направлены на улучшение качества жизни горожан, а муниципальных служащих оценят по результатам их работы. Учтут и сроки, и качество, и то, насколько точно выполнена поставленная задача. В зависимости от этого чиновник получит премию или останется на окладе.

«Это реальная попытка сделать оценку более адекватной. Чтобы работа человека не зависела только от оценки начальника, чтобы были объективные критерии. Когда есть проекты — коммунальные, социальные — тогда есть индикаторы оценки выполняемости, этапы», — пояснил социальный технолог Николай Петропавловский.

Работать по новой системе оплаты новороссийские чиновники будут с 1 января 2019 года.

Политологи называют проектное управление самой сложной из существующих форм. Руководитель должен разбираться в делах подчиненных во всех подробностях, чтобы не случилось курьезов — например, чтобы ответственный за озеленение города, который сделал все сезонные работы, не остался без премии в феврале.

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