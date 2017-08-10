В Новороссийске дадут старт морскому переходу яхт в Севастополь

Мероприятие проведут с 12 по 18 августа в рамках международного автопробега ДОСААФ России.

Торжественный старт морского перехода яхт Новороссийск — Севастополь дадут у мемориального комплекса «Малая Земля». Ожидается, что в мероприятии примут участие около 500 человек. Начало в 9:00.

Планируется, что 13 августа в станице Кущевской пройдет торжественная встреча участников автопробега на территории Краснодарского края. Праздник пройдет у мемориального комплекса «Воинам-казакам 4-го Гвардейского Кубанского кавалерийского корпуса». А 14 августа участники пробега прибудут в Краснодар.

В этот же день в Славянске-на-Кубани проведут митинг, а также возложат цветы к памятнику «Пушка». В Темрюке 15 августа состоится торжественное мероприятие в музее под открытым небом «Военная горка», сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре по улице Красной проедет колонна мотоциклов и ретроавтомобилей. В город 14 августа прибудут участники международного автопробега ДОСААФ России.

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