В Новороссийске дали старт проекту по импортозамещению кожаной обуви

Участие в торжественной церемонии 3 ноября приняли глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

Денис Мантуров и Андрей Алексеенко посетитили одну из крупнейших фабрик России по производству обуви ООО «Брис-Босфор», ознакомились с процессами изготовления и сборки обуви.

Затем состоялась торжественная церемония закладки капсулы, которая стала символом нового проекта по созданию полномасштабного импортозамещающего производства кожаной обуви.

Проект нацелен на расширение производства и увеличение выпуска кожаной обуви. В планах — реконструировать производственные корпуса и приобрести для них новое современное оборудование, позволяющее увеличить выпуск на 10 млн пар обуви в год.

ООО «Брис-Босфор» производит до 20 млн пар обуви в год мужского, женского и детского ассортимента различного функционального назначения, сообщает пресс-служба департамента промышленной политики Краснодарского края.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске откроют обувную фабрику на средства Фонда развития промышленности. Будет создано более 300 новых рабочих мест.

Вернуться на ленту

Источник