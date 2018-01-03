В Новороссийске десантники получат новый бронеавтомобиль «Тайфун»

Сейчас проводятся испытания опытных образцов на специальных площадках и полигонах.

Основным преимуществом нового бронеавтомобиля наряду с защищенностью личного состава и оснащением современным комплексом вооружения, станет его способность десантироваться парашютным способом.

«В настоящее время развитие стрелкового вооружения, как основного воздействия на автомобильную технику, требует повышения защиты личного состава в ходе перевозки», — сказал начальник отдела материально-технического обеспечения ВДВ полковник Николай Анохин.

Серийное производство машин для ВДВ планируется начать в 2019 году после проведения всего цикла испытаний и проверок, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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