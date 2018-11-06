В Новороссийске десятилетняя девочка пострадала в ДТП с участием маршрутки

В Восточном районе 6 ноября около 8:40 столкнулись маршрутка и легковой автомобиль Toyota.

Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в социальных сетях.

На месте работала бригада скорой помощи. В результате аварии пострадала десятилетняя пассажирка маршрутки. С сотрясением мозга ребенка доставили в горбольницу.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки при повороте налево не уступил дорогу маршрутному автобусу Fiat, ехавшему во встречном направлении, пишет «Наша газета Новороссийск».

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