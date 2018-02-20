В Новороссийске девушка продала квартиру по поддельным документам

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В отношении 21-летней жительницы Каневского района возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. 

В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что он стал жертвой мошенников. Мужчина пояснил, что нашел в Интернете объявление о продаже квартиры. Встретившись с девушкой, которая представилась хозяйкой, мужчина осмотрел жилплощадь и договорился о сделке. Он передал девушке 2 млн рублей и получил все необходимые документы. При оформлении права собственности на квартиру выяснилось, что документы поддельные, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Полицейские установили личность предполагаемой злоумышленницы. Девушку задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Она пояснила, что поддельные справки и другие документы ей передал ее знакомый. Правоохранители устанавливают местонахождение соучастника преступления. 

Подозреваемую заключили под стражу. Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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