В Новороссийске директора трех предприятий заподозрили в невыплате зарплаты

Общая сумма задолженности перед сотрудниками составила более 1,7 млн рублей.

Установлено, что мужчина занимает пост генерального директора ООО «Кубаньжилстрой», управляющего компанией НСК, а также возглавляет ООО «Кама-проект-Новороссийск». Он является депутатом городской думы Новороссийска, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, с февраля по апрель мужчина не платил заработную плату 30 подчиненным. В результате задолженность по зарплате перед работниками составила более 1,35 млн рублей. С октября 2016 по август он не выплачивал зарплату архитектору ООО «МПИ Кама-проект». Сумма задолженности перед работником превысила 438 тыс. рублей.

В отношении директора предприятий возбудили уголовное дело. Следователи изучают финансовую документацию компаний. Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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