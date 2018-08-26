В Новороссийске для первоклассников издали азбуку о городе-герое

Авторы книги-альбома «Азбука новороссийца» — историк Сергей Новиков и художница Юлия Лучкина.

Книгу, изданную к 180-летию города, 1 сентября получит каждый первоклассник. Это альбом о главных достопримечательностях города-героя и его окрестностях, о важных событиях истории города, о животном и растительном мире Новороссийского района, об обитателях Черного моря.

«»Азбука Новороссийца» — первый шаг школьников к патриотизму, к осознанию себя гражданами прекрасного героического города», — цитирует мэра Игоря Дяченко пресс-служба администрации Новороссийска.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник