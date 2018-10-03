В Новороссийске для подростков откроют маршруты выходного дня

Экскурсии для школьников и студентов пройдут по территории Абрауского хребта, хребта Навагир, урочища Дюрсо и вдоль озера Абрау.

Маршруты разработают сотрудники Новороссийского отделения Русского географического общества и центра развития образования Новороссийска. Еженедельно на них будут выходить группы численностью до 50 человек.

Первая группа накануне совершила восхождение на Маркотхский хребет. Подросткам рассказали об отрицательном влиянии карьерной добычи сырья на окружающую среду и создании на склонах хребта природоохранной территории, сообщает пресс-служба краснодарского отделения РГО.

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