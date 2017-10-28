В Новороссийске для возведения надземного пешеходного перехода приостановят движение

В ночь на 29 октября специалисты будут устанавливать пролетное строение нового перехода.

«С 1:00 до 4:00 на км 3+750 автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь, в районе гипермаркета «Магнит», будут производиться работы по монтажу металлического пролетного строения надземного пешеходного перехода. На период проведения работ движение на этом участке будет приостановлено», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Силами подрядной организации и ГИБДД будет организован объезд места проведения работ по соседним и прилегающим улицам.

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