В Новороссийске дотла сгорел внедорожник Toyota Land Cruiser

Пожар произошел в ночь на 25 октября на улице Благовещенской в Южном районе города.
Очевидцы сняли полыхавшую машину и выложили видео в соцсети.
«В 0:11 поступил вызов о возгорании автомобиля на улице Благовещенской, 31. Пламя было локализовано в 1:26, ликвидировано в 1:32», — рассказал старший дознаватель отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Новороссийску Дильшод Салахитдинов.
Автомобиль Toyota Land Cruiser огонь уничтожил полностью. По мнению специалиста МЧС, причина возгорания — поджог, пишет «Наша газета Новороссийск».
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