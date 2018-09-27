В Новороссийске две женщины отравились грибами

Это произошло в ночь с 26 на 27 сентября.

В скорую помощь ночью с разницей в несколько часов поступили два вызова с жалобами на отравление. В одном случае плохо стало 55-летней женщине, во втором — 35-летней. Пациентки жаловались, что почувствовали себя плохо через несколько часов после того, как поели грибов. При этом, одна собирала грибы сама, а другая — купила их возле магазина с рук.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь и госпитализировали в больницу, пишет «Наша газета — Новороссийск».

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