В Новороссийске двое мальчиков помогли задержать ограбивших магазин мужчин

Богдана Мекертычьяна и Андрея Мезенцева планируют наградить грамотами за содействие в задержании преступников.

Молодые люди после учебы возвращались домой. Они увидели двоих мужчин, которые вели себя агрессивно. Богдан Мекертычьян и Андрей Мезенцев решили проследить, куда направляются два дебошира.

В районе Центрального рынка мужчины скрылись в салоне сотовой связи. Через несколько минут оттуда послышались крики. Сначала выбежали двое мужчин с сотовыми телефонами в руках, а потом — продавщица, которая звала на помощь. Мекертычьян не растерялся и скрутил взрослого мужчину, удерживая его до приезда полиции.

Второй подельник грабителя выхватил упавшие из рук сотовые телефоны и помчался с ними через рынок. Его стал преследовать Мезенцев. По телефону он сообщил Мекертычьян, что мужчина пытается продать телефоны перекупщику. Сдав преступника полицейским, Мекертычьян поспешил на помощь другу. Вдвоем они настойчиво попросили злоумышленника вернуть украденные телефоны в салон. Мужчина бросил их с криком: «Это не мое!» и убежал. Через время его удалось задержать, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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