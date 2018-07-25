В Новороссийске двое нетрезвых парней устроили дебош в карете скорой помощи

Инцидент произошел в ночь на 25 июля на улице Исаева.

На пульт дежурного станции скорой помощи сообщили о том, что на лестничной площадке многоэтажки на улице Исаева лежит девушка в тяжелом состоянии.

Бригада медиков выехала на место. В подъезде врачи обнаружили девушку в состоянии интоксикации. Вокруг ощущался резкий запах алкоголя. Рядом с девушкой стояли два нетрезвых парня, которые вели себя агрессивно и матерились.

Когда сотрудники скорой помощи перенесли пациентку в автомобиль, чтобы госпитализировать, парни ворвались в салон скорой, разбили гипсокартонный короб для кислородного баллона и забрали пациентку.

О случившемся медицинские работники сообщили в полицию.

По словам главврача МБУ «Станция скорой медицинской помощи» Новороссийска Светланы Андреевой, в результате пострадало оборудование, необходимы деньги на ремонт, сообщает портал «Новорос Стартап».

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