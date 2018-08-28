В Новороссийске двоих браконьеров поймали на набережной с 35 кг мидий

Мужчины рано утром пришли на берег и занимались незаконным промыслом. Их задержали сотрудники пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю.

За короткий промежуток времени и несколько погружений под воду браконьерам удалось собрать около 1 тыс. особей мидий. В этот момент к ним подошли пограничники. Злоумышленников поймали с поличным — кроме улова у них обнаружили и изъяли два гидрокостюма и две маски для подводного плавания. Нарушители добровольно отдали пограничникам весь свой улов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю.

По оценке специалистов, браконьеры нанесли значительный ущерб биоресурсам Черного моря. В отношении нарушителей завели дело об административном правонарушении. Им грозит крупный штраф.

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