В Новороссийске экипаж подводной лодки «Краснодар» отметил трехлетие корабля. Фото

Подшефному судну краевого центра — дизель-электрической подлодке «Краснодар» — в ноябре исполнилось три года.

Поздравить экипаж, который вернулся из похода, приехал глава Краснодара Евгений Первышов. Он принял участие в торжественной церемонии.

«Это честь для нас и гордость, что современнейшая подводная лодка носит имя нашего города. «Краснодар» отлично показал себя в боевых условиях, вы успешно справились со всеми поставленными задачами. Это доказательство высокого уровня и мастерства вашего экипажа», — сказал Первышов.

Мэр вручил морякам особенный подарок — комплект формы футбольного клуба «Краснодар», на которую нанесли имена подводников.

Командир экипажа капитан второго ранга Станислав Ржицкий провел для гостей экскурсию по подлодке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

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