В Новороссийске экипажи пяти кораблей проголосовали досрочно

Первыми в Краснодарском крае, кто поставил галочки в бюллетенях, стали 130 моряков.

Экипаж научно-исследовательского судна «Геленджик» проголосовал 13 марта в соответствии с законом. Судовая команда заранее подала заявление в избирком. Сейчас корабль находится в Тихом океане.

Досрочные выборы президента прошли также на судах «Владимир Великий», «Марица», «Спасатель Демидов», «Тигран Мартиросян».

«Нам был назначен куратор по всей организационной части, чтобы на корабле были соблюдены все нормы и правила законодательства. Нам дали возможность досрочно или своевременно проголосовать в зависимости от графика судна», — сказал капитан судна Олег Дудник.

Свои бюллетени моряки опустили в запечатанные переносные урны. Их вскроют 18 марта после 20:00, когда начнется подсчет голосов на избирательных участках.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», раньше всех в России 18 марта голосовать начали жители дальневосточных регионов.

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