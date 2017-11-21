В Новороссийске электричка насмерть сбила пенсионерку

Трагедия произошла вечером 20 ноября в районе станций Гайдук — Новороссийск.

Машинист электропоезда сообщил, что внезапно увидел в темноте силуэт женщины, которая переходила железнодорожные пути. Он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось.

Пострадавшая скончалась на месте. Ее личность установили, это 70-летняя жительница Новороссийска, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

Сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

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