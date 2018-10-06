В Новороссийске электровоз насмерть сбил отца и сына

Сообщение о травмировании двух мужчин в районе станции Тоннельная — Баканская поступило в дежурную часть полиции днем 6 октября.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Машинист рассказал, что увидел двоих мужчин, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, однако трагедию предотвратить не удалось, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО.

Полицейские установили личности погибших. Ими оказались 72-летний мужчина и его 42-летний сын из Новороссийска.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник