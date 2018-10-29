В Новороссийске эвакуировали пациентов и персонал детской поликлиники

Инцидент произошел 29 октября около 9:00 на улице Советов.

В дежурную часть УМВД России по Новороссийску поступило сообщение о бесхозной вещи, найденной рядом с детской поликлиникой № 1, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ведомства.

На место прибыли представители экстренных служб города. Пациентов и персонал детской поликлиники эвакуировали.

Кинологи обследовали подозрительный предмет и выяснили, что он угрозы не представляет.

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