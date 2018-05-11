В Новороссийске фура въехала в забор и задела электрический столб

Авария произошла 10 мая на пересечении улиц Васенко и Островского.

Большегруз Volvo поехал назад, врезался в ограждение частного дома и снес опору линии электропередачи. По словам очевидцев, грузовик был припаркован недалеко от места ДТП. Пока его ремонтировали, он мог покатиться.

В результате ДТП никто не пострадал, но из-за поврежденной опоры линии электропередачи жители улиц на сутки остались без электричества, сообщает «Наша газета Новороссийск».

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