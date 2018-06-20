В Новороссийске горели бытовки рабочих на стройке

Возгорание произошло вечером 20 июня в 14-м микрорайоне.

Как сообщают очевидцы, сначала загорелась сухая трава на пустыре за новыми домами между проспектом Дзержинского и 5-й бригадой. Затем пламя перекинулось на строительные вагончики.

Около 18:00 на место ЧП прибыли первые пожарные расчеты. В 19:30 удалось локализовать огонь, пишет «Наша Газета Новороссийск».

Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 50 кв. м. Пострадавших нет.

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