В Новороссийске Honda влетела в бетонный забор

Авария произошла утром 23 мая на пересечении улиц Революции 1905 года и Мира.

Фотографии с места аварии в социальных сетях опубликовали очевидцы. По их словам, автомобили Honda и Kia ехали по улице Мира в попутном направлении. В тот момент, когда автомобиль Kia начал поворачивать, его на большой скорости задела по касательной Honda. Kia от удара развернуло, а Honda вылетела на тротуар и врезалась в забор. Он обрушился, пишет «Наша газета Новороссийск».

Обстоятельства аварии уточняются.

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