В Новороссийске иномарка сбила двух дорожных рабочих

Авария произошла 5 декабря на Сухумском шоссе в районе строительства транспортной развязки.

«По предварительным данным, около 13:00 водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение, на котором сидели два дорожных рабочих. В результате аварии пострадал 39-летний мужчина, его доставили в больницу», — рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Новороссийску Наталья Мельникова.

Видео момента аварии выложили в соцсети 10 декабря. На кадрах видно, как иномарка на высокой скорости въехала в бетонный блок. Оба рабочих, отдыхавших на нем, оказались на капоте, пишет «Наша газета Новороссийск».

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Публикация от ДТП Новороссийска (@nvrsk_road) 10 Дек 2018 в 12:44 PST

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