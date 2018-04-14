В Новороссийске ищут родственников мужчины, ноги которого нашли в Цемесской роще

Полиция города устанавливает личность погибшего мужчины, которому принадлежат найденные 1 апреля в районе русла реки Цемес нижние конечности.

По данным полиции, на погибшем были синие кроссовки Nike с белой подошвой и джинсы Rica Lewis темного цвета, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Граждан, обладающих информацией о пропавших без вести людях или любой информацией, связанной с данным фактом, просят сообщить об этом в УМВД России по Новороссийску по телефонам: 02, с мобильного — 102 или 8 (918) 474-46-46.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске в роще нашли человеческие ноги. По данным следствия, человеческие останки пролежали в районе старого русла реки Цемес не менее года. По сохранившимся фрагментам одежды установили, что предположительно найденные останки принадлежат мужчине.

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