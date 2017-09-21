В Новороссийске из горящего частного дома спасли двоих человек

Пожар произошел 20 сентября на улице Мейерхольда.

Сообщение о возгорании частного двухэтажного дома поступило пожарным в 21:46. По прибытию выяснилось, что горит мансарда второго этажа.

«Из горящего дома спасли двоих человек. В 23:04 огонь локализовали, в 0:00 полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 170 кв. м. Огонь тушили 14 человек и четыре единицы техники», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет.

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