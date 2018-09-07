В Новороссийске из-за дождя включили системы оповещения

Местные власти просят не покидать дома и ограничить движение на личном автотранспорте.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, до конца суток 7 сентября, а также 8 и 9 сентября в Новороссийске синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. В акватории Черного моря существует опасность формирования смерчей.

«Мы включили электросирены и сиренно-речевые установки — это важный инструмент экстренного оповещения, который мы используем при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации, связанной с резким ухудшением метеообстановки. Существует возможность подтоплений и затопления территорий, падения строительных конструкций, деревьев, могут возникнуть оползни. Сегодня и завтра в случае ухудшения погодных условий, сильных осадков просим вас не покидать дома и не передвигаться личным автотранспортом», — цитирует начальника МКУ «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» Игоря Васильева пресс-служба администрации Новороссийска.

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