В Новороссийске из-за непогоды пострадали 14 взрослых и один ребенок

Из-за ураганного ветра 29 и 30 ноября в городе объявили режим ЧС.

Причиной травмирования новороссийцев стал гололед и сильные порывы ветра. Люди поскальзывались и падали.

«Одному пострадавшему вызывали скорую помощь, остальные обратились в травматологическое отделение поликлиники № 5. У всех пациентов диагностировали ушибы и растяжения. Госпитализация не потребовалась», — рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения администрации Новороссийска Елена Ковлакас.

По ее словам, большого количества травм удалось избежать благодаря грамотным действиям городских властей.

«В городе ввели режим ЧС и отменили занятия в школах, поэтому большинство детей остались дома и не подвергли себя риску», — цитирует Ковлакас «Наша газета Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение по непогоде. В Новороссийске вечером 29-го и 30 ноября ожидают ураганный ветер, порывы которого могут достигать 38 м/с. Высота волн — 15-30 дм. В городе ввели режим ЧС. В школах отменили занятия. Из-за ветра осыпались ветви установленной на площади новогодней елки. В Новороссийске ветром сорвало с якоря теплоход.

Из-за непогоды в Новороссийске еще на день отменили занятия в школах. Режим ЧС продлили до 30 ноября.

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