В Новороссийске из-за непогоды травмы получили 15 человек

Среди них один ребенок. Практически у всех диагностировали ушибы и растяжения, одному пострадавшему даже пришлось вызвать скорую помощь.

В городе-герое еще действует режим ЧС. Ураган повалил деревья, сорвал крыши и перевернул автомобили. Были отменены занятия в школах, а горожан попросили без надобности не выходить на улицу. В Новороссийске сейчас ликвидируют последствия непогоды. 30 бригад энергетиков восстанавливают линии электропередачи и запитывают дома. Стихия бушевала и в других городах Черноморского побережья. Например, в Геленджике порывы мощного ветра не выдержал купол церкви.

Сейчас ураганный ветер на Черноморском побережье начал стихать, порывы не превышают 30 м/с. Как объясняют синоптики, циклон сменил направление и переместился в к Азовскому побережью и в восточную часть края. Накануне там выпал мокрый снег, который сегодня превратился в лед. Многие трассы напоминают настоящий каток, там выстроились многокилометровые пробки.

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