В Новороссийске из-за непотушенной сигареты загорелся частный дом

Пожар произошел 18 декабря на улице Энгельса. Вызов поступил в МЧС в 22:18.

Прибывшие в 22:23 на место пожарные выяснили, что горит частный дом. Локализовали возгорание в 22:30, в 22:44 — полностью ликвидировали горение.

На месте пожара работали два подразделения спасателей.

«По предварительной версии, причиной возгорания стало курение в постели», — рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Новороссийска.

Погибших и пострадавших при пожаре нет, пишет «Наша газета Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», неделю назад подобный случай произошел в Хадыженске: 13 декабря из-за курения в постели погиб мужчина.

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