Это произошло ночью 1 января на улице Бирюзова возле Центрального рынка.

Фотографии сгоревшей машины опубликовали в социальных сетях.

«Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 0:42. На место в 0:43 выехали две единицы техники и восемь человек личного состава. В 0:46 огонь локализовали, в 0:49 — пожар ликвидировали. Площадь возгорания составила 5 кв. м», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Причины возгорания устанавливают. По словам очевидцев, в машину попал пиротехнический заряд, пишет gorod-novoross.ru.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник