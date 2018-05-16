В Новороссийске из-за скачка напряжения на новом колесе обозрения произошло ЧП

Это случилось 9 мая в парке имени Ленина.

Новое колесо обозрения запустили в Новороссийске в начале мая, а 9 мая жители пожаловались на некорректную работу аттракциона. По их словам, колесо начало крутиться быстрее.

«Произошел скачек напряжения в сети, из-за чего изменился режим работы аттракциона: скорость увеличилась с десяти минут за оборот до семи минут за оборот. Люди, находящиеся в кабинках, ощутили увеличение скорости. Обычно колесо обозрения работает в трех режимах: оборот за пять, семь или десять минут. После перезапуска работа аттракциона вернулась в нормальный режим», — рассказал директор по организационным вопросам «Сказкоград» Вячеслав Кузнецов.

По его словам, 16 мая началось техническое обслуживание аттракциона.

«В связи с тем, что была внештатная ситуация, сегодня проходит ТО. Мы вызвали представителей завода-изготовителя, чтобы проверить работу аттракциона как в штатном, так и в аварийном режиме. Кроме того, был установлен генератор, благодаря чему колесо обозрения будет работать без погрешностей», — цитирует Вячеслава Кузнецова «Наша газета Новороссийск».

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