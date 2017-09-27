В Новороссийске из-за урагана упали несколько деревьев и часть обшивки новостройки

Последствия первого осеннего норд-оста сняли жители Новороссийска и выложили фотографии и видео в соцсети.

В ночь с 26 на 27 сентября в городе сила ветра достигла урагана. Скорость порывов достигала 34 м/с. Во дворах на улицах Мира и Волгоградской несколько деревьев упали на припаркованные автомобили, на улице Куникова ветром перевернуло остановку, на Видова — снесло рекламный щит. На стройке одного из жилых комплексов ветром сорвало кирпичную облицовку с многоэтажки.

На остановке около Центрального рынка упал ларек, в котором продаются туристические путевки. В Южном районе около церкви рухнула стена заброшенной стройки, на постаменте, где стоял памятник самолету Ил-2, разрушено ограждение. Около стройки второго корпуса «Красной площади» сорвало плакат с рекламного щита. По словам очевидцев, на территории НГМА имени Ушакова упала сотовая вышка, а на перекрестке улиц Мира и Новороссийской упал светофор, сообщает «Наша газета — Новороссийск».

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