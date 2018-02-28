В Новороссийске из-за задымления в детском саду эвакуировали воспитанников и персонал

Сообщение о задымлении в электрощитовой детского сада № 11 на улице Мира поступило в МЧС 28 февраля в 10:52.

В 10:53 к месту происшествия направились силы и средства МЧС России. Проведена эвакуация десяти взрослых и 79 детей. По прибытии пожарных на место вызова обнаружено, что произошло короткое замыкание в электрощитовой без последующего горения. К реагированию привлекались четыре пожарных расчета и 15 человек личного состава, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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