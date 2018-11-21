В Новороссийске из-за задымления в школе эвакуировали учеников

Инцидент произошел 21 ноября около 12:00 в школе № 17. В здании сработала пожарная сигнализация из-за задымления помещения тира.

На место выехали пожарные расчеты.

По словам старшего дознавателя отдела надзорной деятельности по Новороссийску Дильшода Салахитдинова, как такового возгорания не было. В цокольном помещении школы произошло короткое замыкание проводки. В результате задымления в здании сработала автоматическая система пожарной сигнализации, после чего сотрудники школы приступили к эвакуации школьников. Всего эвакуировали 265 учащихся.

На данный момент учебный процесс возобновлен, пострадавших нет, пишет «Наша газета Новороссийск».

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