В Новороссийске изменят правила оплаты в общественном транспорте

С 1 февраля жители города будут оплачивать проезд по-новому.

Теперь жители и гости Новороссийска должны будут платить при входе, а не при выходе, как это было ранее. Изменение коснется всех видов общественного транспорта.

В управлении транспорта и связи города просят жителей соблюдать правила перевозки пассажиров и багажа. В ведомстве напомнили, что за безбилетный проезд в общественном транспорте предусмотрена административная ответственность, сообщает «Наша газета Новороссийск».

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