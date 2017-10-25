В Новороссийске к 100-летию русской революции открыли выставку

Экспозиция «Мы наш, мы новый мир построим!» представлена в историческом музее-заповеднике.

Выставка завершает проект «От февраля к октябрю». Ранее было представлено семь выставок. Их посетили более 10 тыс. человек.

В экспозицию вошли подлинные документы, фотографии, коллекция нагрудных жетонов, выпущенных в 1917 году, личные вещи тех, кто участвовал в революции в Новороссийске. Посетители могут увидеть революционные плакаты 20-х годов. Их передали в Новороссийск в 40-х годах из Музея революции.

Главный куратор проекта Анна Зорина сообщила, что в 20-е годы в Новороссийске был открыт собственный Музей революции. Однако подлинных предметов — «ровесников октября 1917 года» — в фондах хранится немного. Она отметила, что большая часть экспонатов погибла в 1942 — 1943 годах, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске в феврале открылся цикл выставок о революции 1917 года.

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